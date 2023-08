REP.FI, Amrabat, il Man.Utd vende per avvicinarsi a lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de' La Repubblica Firenze si sofferma sul calciomercato della Fiorentina, in particolare sulla possibile partenza di Sofyan Amrabat. In queste ore il Manchester United sta perfezionando alcune cessioni che potrebbero portare all'affondo sull'acquisto del marocchino. L'accordo con il centrocampista Viola ci sarebbe già ma andrebbe accontentata la Fiorentina che chiede 30 milioni.

La priorità della dirigenza però, riguarda la difesa. Venduto Igor e acquistato Yerry Mina, la Fiorentina vuole chiudere l'accordo con un altro centrale che possa affiancare Milenkovic, considerato da Italiano come uno dei titolari di riferimento. I nomi ormai sono noti: da Murillo del Corinthians a Marcos Senesi del Bournemouth a Victor Nelsson di proprietà del Galatasaray. Sulla corsia di destra Italiano ha potuto valutare al meglio Kayode. Un giocatore di talento. Ma è possibile che il tecnico richieda maggiore esperienza.

Anche in attacco Jovic e Kokorin sono in alla ricerca di una destinazione. L'idea di Italiano è quella di mettere Nzola come riferimento offensivo, dando il tempo di adattarsi a Beltràn per poi gradualmente inserirlo nel sistema. A fine mercato possono nascere sempre occasioni interessanti e la situazione attorno ad Amrabat, ne è un esempio.