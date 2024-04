I NUMERI, Viola al 4º posto per vittorie in Coppa Italia

FirenzeViola.it

Come festeggiare al meglio se non con una vittoria il traguardo delle 350 gare giocate dalla Fiorentina in Coppa Italia nel corso della sua storia. A due giorni dal trionfo contro l’Atalanta, La Nazione sviscera alcuni numeri e statistiche. Il successo contro la Dea è il 188° della storia in questa competizione per la squadra viola che si conferma al quarto posto assoluto sia per partite giocate che per vittorie conquistate. Solo Juventus, Inter e Milan hanno fatto in meglio, potendo però beneficiare di tre apparizioni in più nella competizione.

Un feeling che si è particolarmente riacceso dall’arrivo a Firenze di Rocco Commisso. Con il Patron italo-americano, infatti, il club ha raggiunto la terza semifinale di fila per la prima volta nella storia, ottenendo 13 vittorie su 21 gare disputate: il 62% del totale. Inoltre la Fiorentina è imbattuta nelle gare casalinghe in Coppa Italia da due anni (3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 apparizioni al Franchi).