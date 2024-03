NAZIONE, Vivai italiani: Fiorentina e Juve meglio delle altre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un interessante approfondimento pubblicato su la Nazione si torna a parlare di vivai giovanili in Italia. Nel vedere quale club si sta comportando meglio a livello di crescita dei propri giovani, il quotidiano fiorentino sottolinea come fra i calciatori che militano in Serie A, oltre una ventina arriva dal vivaio Inter. Tra loro ci sono per esempio il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ma anche il 26enne Federico Dimarco, solo lui però i nerazzurri si sono conservati gelosamente in casa.E qui arriviamo al dunque: chi è che crede di più nei propri ragazzi?

Scrive la Nazione: "Le due squadre più brave a evitare la fuga di giovani talenti sono i Viola e La Juventus. In particolare, i bianconeri hanno in prima squadra ben otto giocatori provenienti dai loro vivai, che hanno collezionato 353 presenze e un totale di 33 reti (dati Transfermarkt). Sono Rugani, Kean, Miretti, Fagioli, Iling-Junior, Nicolussi-Caviglia, Yildiz e Pinsoglio". Ma è la Fiorentina a guidare la classifica dei club più prolifici nel crescere e tenere in casa i propri giovani talenti. Sette quelli giocano in maglia viola in Serie A dopo essere transitati dai settori giovanili alla prima squadra , con 237 presenze e 18 reti (dati Transfermarkt), suddivise fra Castrovilli, Sottil, Ranieri, Kaiode, Amatucci, Comuzzo, Dalle Mura. Negli ultimi anni, dal vivaio viola sono passati poi anche tre protagonisti della Serie A come Venuti, Mancini, Chiesa o Vlahovic. A testimonianza insomma che il lavoro della società in termini di squadre giovanili continua a gonfie vele. Buone sensazioni che verranno probabilmente amplificate dai benefici del Viola Park.