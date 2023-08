NAZIONE, Viola parte da Vienna sognando Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Torna l'Europa, ma cambia la destinazione finale per la Fiorentina. La gara contro il West Ham ha consolidato, riporta l'edizione odierna de La Nazione, il senso di consapevolezza di aver raggiunto una dimensione europea che la Viola non vuol mollare. Inizia dunque da Vienna il nuovo cammino europeo gigliato, sognando e ponendo come obiettivo Atene. Firenze accende la Coppa.