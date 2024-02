NAZIONE, Viola cade a Bologna. Europa lontana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina esce con le ossa rotte dal recupero della 21° giornata contro il Bologna. La formazione di Vincenzo Italiano è apparsa in difficoltà per tutta la partita rispetto ad un Bologna veloce ed aggressivo. Felsinei che grazie alla bella vittoria nel derby dell'Appennino possono sognare la Champions, mentre si complica sempre di più la corsa europea dei viola. Il riassunto della serata di San Valentino potrebbe essere questo: Difesa fragile, Bonaventura di nuovo invisibile e attacco ancora sterile. Il Bologna va in vantaggio al terzo affondo con Orsolini che sfrutta una prateria lasciata dalla difesa gigliata, con Biraghi in ritardo rispetto al numero sette rossoblu che con il mancino fredda Terracciano. La Fiorentina reagisce timidamente, ma al 36' ad esultare sarebbe ancora il Bologna se non fosse che il Var annulla per fuorigioco di Posch su una punizione di Orsolini.

Anche nella ripresa il copione non cambia con i viola che subiscono le iniziative dei felsinei. Prima salva Kayode su Zirkzee, poi tocca a Terracciano su Ferguson. L'unica occasione viola è un calcio di punizione di Biraghi parato da Ravaglia. Nel finale poi il Bologna raddoppia con Odgaard.