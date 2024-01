NAZIONE, Viola a Riyad sulle ali di Lucas Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il sogno, e l’obiettivo, è la finalissima di lunedì prossimo. Prima però, per la Fiorentina, c’è da battere il Napoli. Sarà la Supercoppa della verità, scrive la Nazione, per saggiare ambizioni e forza di questa Fiorentina, che il quotidiano fiorentino si augura viaggi "sulle ali di Beltran", attaccante argentino a segno anche nell'ultima gara contro l'Udinese. Squadra, staff tecnico e dirigenza sono decisi nel voler regalare a Commisso il primo successo della sua gestione e c’è fiducia anche per l’avversario che Biraghi e i suoi si troveranno di fronte.

Il Napoli di quest’anno è lontano parente della squadra scintillante che ha dominato la scorsa Serie A, ma anche per gli azzurri (in difficoltà in campionato) la serata di stasera sarà quella della verità per rilanciare una stagione disastrosa. Per questo, per la voglia di riscatto di entrambe le squadre (la Viola vuole cancellare la doppia finale persa) la semifinale di stasera significa riscatto per entrambe le squadre.