NAZIONE, Vincere col Sassuolo per rompere un tabù

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Gli eventuali tre punti di sabato contro il Sassuolo porterebbero la Fiorentina a 36 punti, migliorando i 33 attuali che comunque costituiscono il massimo raggiunti dai viola negli ultimi otto anni. Terracciano e compagni non subiscono gol da 386 minuti e vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva, cosa che non accade dall'aprile scorso.

Un eventuale vittoria a Sassuolo romperebbe, inoltre, anche un piccolo tabù, dato che la Fiorentina non vince la prima gara dell'anno solare dal 13 gennaio 2019, quando si impose per 2-0 in Coppa Italia contro il Torino. Per risalire all'ultima volta in cui la Fiorentina vinse nella prima apparizione dell'anno in campionato bisogna tornare indietro addirittura al 15 gennaio 2017, quando due reti di Kalinic e Badelj piegarono la Juventus per 2-1.