NAZIONE, Troppo divario tecnico e fisico tra Juve e Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio motto del calcio. Forse affidandosi a ciò, Italiano non ha voluto cambiare sostanzialmente la formazione vincitrice di coppa. Non è andata bene". Parole di Stefano Cecchi che su La Nazione commenta così l'ultimo Juventus-Fiorentina: "Troppo il divario tecnico e fisico visto in campo, soprattutto nel primo tempo, fra due squadre che appartengono a orbite diverse di calcio".

Nemmeno un secondo tempo propositivo ha portato al pareggio i ragazzi di Vincenzo Italiano, anche ieri sembrati tutt'altra cosa rispetto a una squadra che vuole competere per i primi posti in campionato. Il dolore per una sconfitta forse immeritata ai punti ma logica per il divario visto tra le due rose rimane, ma non ci sarà tempo di far sedimentare la disperazione. Giovedì si rigioca.