NAZIONE, Tre gare in casa da non fallire: il calendario

Genk in Conference, Salernitana in campionato e Parma in Coppa Italia: la stagione della Fiorentina è a uno snodo cruciale, come sottolinea la Nazione, che parla di tre sfide da dentro o fuori. In una settimana il destino dei viola si definirà in tutte e tre le competizioni. Si inizia da domani, con una sfida che in caso di vittoria regalerebbe il pass per gli ottavi di Conference. Poi domenica, con il match delle 15 contro una Salernitana rinfrancata; infine, mercoledì 6 dicembre, inizia il cammino in Coppa Italia con gli ottavi col Parma (gara secca).

Per la Nazione "è in questi tre scontri che dovrà concretizzarsi il riscatto, la ripartenza e il rilancio della squadra di Italiano. Percorso obbligato e che non concede deroghe. Non può concederle, non fosse altro perché si è padroni del proprio destino in tutte e tre le competizioni. Non un aspetto da poco".