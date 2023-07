NAZIONE, Tra Dia e Arthur. Viola non aspetta a rinforzarsi

Nell'edizione odierna de' La Nazione è presente un articolo dedicato al mercato in entrata della Fiorentina. La Viola, come ha dimostrato l'operazione Parisi, per intervenire sul mercato, non ha intenzione di aspettare la sentenza della Uefa e nemmeno che inizino le cessioni: si vuole rinforzare a prescindere. Il prossimo colpo potrebbe essere Arthur, centrocampista brasiliano proposto alla Fiorentina qualche settimana fa. L'ex Juventus ha ricevuto l'approvazione del tecnico Vincenzo Italiano e le condizioni economiche vanno bene ai viola.

Altro obiettivo di mercato è Dia. La prossima sarà la settimana decisiva per il futuro dell'attaccante della Salernitana. Il 20 di luglio scade la clausola di 25 milioni e farla scadere vorrebbe dire che il prezzo potrebbe lievitare. L'unica certezza è che l'attaccante senegalese è il preferito di Italiano.