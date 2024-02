NAZIONE, Sulle spalle del Gallo: scatta l'ora Belotti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano sembra deciso a puntare forte su Andrea Belotti. Lo rivela la Nazione, che dedica ampio spazio al nuovo centravanti viola, al debutto nello sfortunato finale di Lecce. Chi tra Beltran o Nzola accanto al Gallo? Non è detta ancora l'ultima parola. Certo è che, per la Nazione, dal match col Frosinone si ripartirà con Belotti titolare.

Scrive la Nazione: "Il Gallo ha una voglia matta di riaccendere i riflettori sulle sue qualità di finalizzatore ’cattivo’ e decisivo. Il Gallo sa che fare bene con la maglia della Fiorentina potrebbe aiutarlo a rimettersi al centro anche del progetto Italia con Spalletti che deve mettere insieme la migliore rosa in vista del prossimo Europeo.E il Gallo sa benissimo che anche il suo futuro, forse ancora quello in giallorosso, più facilmente quello in maglia viola è assolutamente vincolato alle emozioni, ai gol e alle vittorie che saprà confezionare in questi mesi a disposizione della Fiorentina".