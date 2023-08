NAZIONE, Stasera in attacco Italiano si affida a Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nelle prime pagine de La Nazione è presente un articolo dedicato alla gara di questa sera tra Fiorentina e Lecce. Il mister della Viola Vincenzo Italiano nel suo messaggio pregara ha affermato: "A livello mentale abbiamo solo perso una partita, è l’inizio di una nuova stagione e dobbiamo stare sereni, reagendo e proponendo ciò che ci ha fatto togliere soddisfazioni". La sconfitta di giovedì deve essere una motivazione per fare meglio, non un ridimensionamento, concentrandosi su una partita alla volta proprio come lo scorso anno. Bisogna resettare e ripartire con la consapevolezza di avere una squadra in costrizione con molte potenzialità. Come riporta il quotidiano questa sera Italiano è pronto a pescare gli altri "titolari". Beltran ha ampie possibilità di giocare gà dal primo minuto.

Nella lista dei convocati non c'è invece Jovic, ormai sempre più lontano dal progetto viola. Amrabat si accoda a lui, con un piede in partenza ma per ora resta a Firenze. Italiano sicuramente questa sera qualcosa cambierà, anche se la mediana dovrebbe essere affidata ancora una volta ad Arthur e Mandragora. Spazio invece a Parisi a sinistra e a Kayode a destra che prendono il posto di Biraghi e Dodo. In attacco insieme a Nico Gonzalez, ci sarà Kouame, sostenuti da Bonaventura.