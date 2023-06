NAZIONE, Stand by inevitabile dettato dalla Conference

FirenzeViola.it

Una sorta di punto riepilogativo in vista del prossimo mercato mister Italiano, insieme alla dirigenza della Fiorentina, lo ha già fatto. Nomi, dettagli tattici, pesantezza economica delle operazioni da realizzare: Italiano sa tutto e aspetta con fiducia. Però, come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, c'è uno stand by inevitabile dettato dalla Conference League. Lo scenario che potrebbe riportare i viola in Conference è legato alla decisione che la Uefa prenderà sul futuro della Juventus, e lo si potrà sapere solo nella metà della prossima settimana. Tutto ciò potrebbe rappresentare il bivio decisivo anche per spingere il mercato e le attese di Italiano in una direzione più precisa e definitiva.