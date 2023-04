NAZIONE, Roma e maxischermi: finale iniziata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sulla prossima, storica, finale di Coppa Italia che la Fiorentina, il 24 maggio, giocherà contro l'Inter. La finale, come scritto dal quotidiano, è già iniziata. Si parte dall'estrazione su chi giocherà in casa, passando dalle possibili modalità di vendita (prima prelazione con il "Pack 2 gare") con numerosi tifosi che hanno già preso d'assalto i vari Viola Club fino ad arrivare ai possibili maxischermi allestiti in giro per Firenze. Nel 2014, in occasione della finale con il Napoli, il Comune di Firenze allestì un maxischermo all’ippodromo del Visarno alle Cascine. L’iniziativa dovrebbe essere replicata per chi non andrà a Roma e vorrà seguire la partita insieme a tanti altri tifosi della Fiorentina.