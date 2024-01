NAZIONE, Rodriguez, talento e tante pause: e ora...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine odierne de La Nazione viene tracciato un profilo molto approfondito di Brian Rodriguez, giocatore dell'America che la Fiorentina ha messo nel mirino per rafforzare il proprio reparto offensivo: caratteristiche alla mano è l’elemento più interessante fra tutti quelli accostati per completare lo scacchiere gigliato. Poi ci sono altri aspetti che invece hanno fatto un po’ storcere il naso ai tifosi, ovvero un problema al ginocchio che adesso sembra risolto. Rodriguez, che qualcuno in patria accosta a Ruben Sosa, ha svolto la preparazione precampionato con il Club America ma alla prima giornata (l’unica disputata fin qui) non era nemmeno in panchina per probabili questioni di mercato. Di fatto la sua stagione sta iniziando adesso. Alle spalle un’esperienza in Europa non andata bene con l’Almeria (seconda serie spagnola) nel 2021.

Una parentesi tutto sommato positiva a Los Angeles e l’approdo in Messico. Alle spalle un Mondiale Under 20 e già 21 presenze con 4 gol nella nazionale maggiore uruguaiana. Insomma, si dovrà ambientare, ma tecnicamente è un calciatore interessante.