NAZIONE, Rodriguez a un passo. Ed ecco l’idea Belotti

© foto di pietro.lazzerini

Nel fare il punto sul mercato della Fiorentina, la Nazione sottolinea come Brian Rodriguez sia sempre più vicino all’arrivo in Italia. A confermarlo anche l’agente dell’uruguayano, Edgardo Lasalvia, che ha confessato la speranza che il suo assistito faccia le valigie il prima possibile per partire per Firenze. In serata poi c’è stata un’altra accelerata e, secondo la Nazione, già oggi il classe 2000 potrebbe essere in volo per la Toscana. L’accordo di massima è stato trovato (4 anni di contratto più opzione sul quinto), mancano solo da limare i dettagli col Club America, a cui la Fiorentina avrebbe offerto 7 milioni (si sta lavorando sui bonus e sull’eventuale percentuale di rivendita).

Ma, in entrata, non c’è da accantonare neanche il nome di Ruben Vargas, che potrebbe arrivare anche insieme a Rodriguez. Questo perché ci sono due possibili uscite in attacco, anzi tre. Detto di Josip Brekalo, su cui negli scorsi giorni è tornato il pressing della Dinamo Zagabria, occhio anche alla situazione Jonathan Ikoné: del francese si è parlato in chiave Roma e di un ipotetico scambio di prestiti (senza esborso economico) con Andrea Belotti), cosa che escluderebbe l’arrivo di Vargas e che richiamerebbe in causa un addio di Nzola, puntualizza la Nazione. E poi c’è Antonin Barak, promesso sposo del Napoli per un’operazione che si è però un po’ bloccata negli ultimi giorni e potrebbe essere posticipata all’estate.