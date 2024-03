NAZIONE, Rigori: e se la soluzione fosse Milenkovic?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Quattro errori su sette in campionato. Cinque su sei, in totale, da inizio 2024. La Fiorentina ha un problema coi rigori e la Nazione prova a dare una soluzione. Serve una nuova lista di rigoristi, ma chi ha dimostrato di poter scalare le gerarchie? Per uscire dal sortilegio, il nome giusto potrebbe essere quello di un difensore.

Già perché Nikola Milenkovic, scrive il quotidiano, si è sempre reso disponibile a calciare – anche in nazionale –, ma non c’è mai stato bisogno perché i candidati viola erano altri. Lo ha fatto però anche nei due epiloghi di Coppa Italia, contro Parma e Bologna, risultando praticamente perfetto dagli undici metri. Tentare, non nuoce. In fondo tra i rigoristi migliori ci sono anche tanti difensori. Senza scomodare mostri sacri del calcio internazionale e viola: Passarella, il Caudillo di Chacabuco che apre i libri di storia.