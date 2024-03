NAZIONE, Rendimento in trasferta da metà classifica

FirenzeViola.it

Prima della partita contro il Torino, scrive La Nazione, Italiano chiedeva continuità ma l’unica cosa che sembra continuare è la fragilità della Fiorentina lontano dal Franchi. Con lo 0-0 maturato all’Olimpico Grande Torino salgono a 6 (contando anche la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli) le trasferte di fila in cui la Fiorentina non riesce a vincere. L’ultima gioia in esterna risale addirittura al 22 dicembre 2023 a Monza. Da quel momento 4 sconfitte e 2 pareggi fuori Firenze. Da questo punto di vista, una squadra che punta a migliorare il settimo posto non può prescindere dall’essere continua anche in trasferta.

Fuori casa il rendimento dei viola è da quadra di metà classifica: 16 punti che corrispondono ad una media di 1.14 per gara e soli 15 reti fatte (su un totale di 39) e 17 subiti (su 30). Insomma, è evidente che esista una Fiorentina in casa e un’altra fuori. C’è bisogno di cambiare la rotta, perché in un gruppo così folto per l’Europa, i dettagli faranno la differenza.