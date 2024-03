NAZIONE, Potrà bastare un Arthur a mezzo servizio?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Può bastare un Arthur a mezzo servizio alla Fiorentina? Se lo chiede questa mattina La Nazione, che evidenzia come la Fiorentina dimostra di giocare ad alti livelli soltanto quando il brasiliano è al top della forma, sia dal punto di vista qualitativo, sia da quello della quantità. In tal senso la gara di Torino è stata emblematica, venendo condizionata dopo pochi secondi dal testone ricevuto da Linetty.

Scolastico, poche idee, nel primo tempo non ha fatto girare il motore della Fiorentina (28 palloni toccati, pochi per chi contro la Lazio nell’intera gara ne ha giocati 88). Che potesse non essere la sua partita era immaginabile, ma in certe situazioni i calciatori di personalità devono anche provare a tirarsi fuori da soli dalla trappola tattica avversaria. E lui sabato ci è caduto dentro in pieno.