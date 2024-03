NAZIONE, Post-Italiano: gli scenari in caso di addio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione torna sul futuro di Vincenzo Italiano, che anche ieri sera nel post-partita di Fiorentina-Maccabi Haifa ha pronunciato parole che ad alcuni sono sembrate anticipare una separazione a giugno (qui le parole). Si continuerà insieme fino al 30 giugno, poi si vedrà. La Nazione scrive però che le possibilità che Italiano e Fiorentina si separino a fine stagione sono tante. Il futuro dipenderà anche dal risultato di campionato e coppe, ma un exploit finale potrebbe non bastare.

E allora il quotidiano fiorentino fa il punto sui candidati per il post-Italiano, inquadrando tutto in un generale riassetto delle panchine delle big italiane: a inizio estate dovrebbero cambiare le guide tecniche di Lazio, Napoli, Milan, Juventus, Bologna senza dimenticare Torino e Genoa, tutte squadre che avranno da guardarsi attorno facendo partire uno scacchiere micidiale, nel quale (nomi già circolati a parte, come quello di Gilardino, di Palladino o Sarri) andrà a incastrarsi anche la Fiorentina.Sempre e comunque senza dimenticare che Italiano potrebbe ancora ripensarci.