NAZIONE, Pierozzi e Brekalo ai saluti. In entrata...

Nell'analizzare il mercato della Fiorentina, La Nazione inizia dalle cessioni: Niccolò Pierozzi è un passo da lasciare Firenze in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Cremonese e Salernitana hanno fatto un'offerta "alla pari" per cui la decisione su dove accasarsi adesso spetta solo al giocatore. L'altro giocatore che molto probabilmente il 31 gennaio non sarà più nel capoluogo toscano è Josip Brekalo, che potrebbe tornare in Croazia e liberare la casella dell’esterno che invece sarà il cuore del mercato in entrata.

In questo caso il discorso potrebbe aprirsi già nel match di sabato contro il Sassuolo, occasione per ritentare il discorso per Laurientè: difficile però che si arrivi ad una soluzione visto che Carnevali per il francese chiede una cifra che Commisso non è disposto a spendere. Le altre due piste porterebbero a Beste - che a differenza di Laurientè ha un cartellino meno oneroso e si potrebbe chiudere intorno ai 12 milioni di euro - e a Lorenzo Insigne, anche se per ora quello dell'ex Napoli resta poco più che una suggestione di mercato.