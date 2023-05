NAZIONE, Pari che sa di spettacolo ma che non serve

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una partita rocambolesca quella tra Salernitana e Fiorentina, ma che ai fini della classifica serve a poco per entrambe le squadre. Tre gol gol per parte, con i viola sempre lesti e bravi a riprendere l’avversario. Dodò serve un assist a Nico Gonzalez spettacolare, Biraghi segna una piccola perla su punizione. Allo stesso tempo però la difesa traballa molto: troppo larga la linea difensiva sui due gol, Terracciano in serata no. Smonta e rimonta, batticuore viola, scrive l'edizione odierna de La Nazione.