NAZIONE, Palladino e non solo: idee per la panchina

Raffaele Palladino è il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina. Lo scrive anche La Nazione, che poi però suggerisce alcuni nomi possibili per sostituire Italiano. Chiarito il fatto che la pista Sarri sembra non percorribile, rimangono altri profili interessanti, tutti a dir la verità complicati. Il quotidiano di Firenze fa quattro nomi: De Zerbi sarebbe una garanzia, Juric era una delle alternative forti al momento della scelta di Italiano, mentre fra gli emergenti da tenere sotto osservazione (al netto di posizioni contrattuali da affrontare) si potrebbe guardare a elementi come Pecchia che ha stravinto il campionato di B col Parma o al Vanoli dei miracoli del Venezia. I giocatori.

Indipendentemente da chi arriverà, la questione centravanti sarà la priorità: non si può continuare con Nzola, Beltran e Belotti, l'argentino resterà (gli altri quasi sicuramente no), ma servirà mettergli accanto un attaccante che riesca ad alzare un po' la disastrosa media in zona-gol degli attaccanti viola: giocatori come Pinamonti o Raspadori o anche Retegui sono (sarebbero) profili essenziali per un investimento che possa riportare Firenze sulla via del gol.