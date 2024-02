NAZIONE, Nzola resta alla Fiorentina per due motivi

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione dedica spazio anche a M'Bala Nzola che, nonostante l'arrivo di Andrea Belotti, è destinato a restare a Firenze. Per portarlo via dalla Fiorentina oggi servirebbe un’offerta diversa da quelle (di prestito) arrivate fin qui, cosa da non escludere a priori ma poco probabile. Lui nel gruppo sta bene, non ha mai forzato la mano per andarsene. Anzi, ha sempre fatto sapere di voler rimanere e ora dovrà ritagliarsi il suo spazio perché la concorrenza è aumentata. Nzola non se ne va perché non ci sono offerte adeguate e perché la sua volontà è quella di dimostrare a tutti il suo valore.