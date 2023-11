NAZIONE, Nico-Beltran sfidano Vlahovic e Chiesa

FirenzeViola.it

La Nazione analizza la gara che vedremo questa sera al franchi tra Fiorentina e Juventus, con i Viola obbligati a ripartire dopo i due stop consecutivi contro Empoli e Lazio. Per farlo però sarà necessario a superare l’esame dei bianconeri, sì bruttino da vedere, ma altrettanto cinici e ambiziosi. “Punti pesanti, insomma, quelli che Fiorentina e Juventus vorranno strapparsi a vicenda in un match che da sempre vale qualcosa in più degli altri”, scrive il quotidiano fiorentino, con una variabile da non sottovalutare: la Fiesole non ci sarà.

La Fiorentina si affiderà ai due argentini Nico-Beltran: il primo vorrà prendersi ancora una volta la squadra sulle spalle, per trascinarla nuovamente in zone di alta classifica; il secondo, invece, “vuole riprovare il gusto del gol dopo la doppietta in Conference e i lampi positivi nella prima parte della sfida con la Lazio”. Dall’altra parte, però, bisognerà fare i conti con il proprio passato, un passato che ha fatto arrabbiare Firenze e che oggi rappresenta il pericolo maggiore. Chiesa dovrebbe partire dal primo minuto, cercando di far male alla Fiorentina con i propri trucchi del mestiere. Vlahovic potrebbe essere schierato a partita in corso.