NAZIONE, Nardella-tifosi: ascia di guerra seppellita?

Come riportato da La Nazione, dopo la contestazione durante il match tra Fiorentina e Udinese, c'è stato un incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e i tifosi per parlare del tema stadio. Se il Primo cittadino, infatti, parla di “chiarimento positivo”, il centro di coordinamento viola, attraverso un polemico post su Instagram ha scritto: “sono state dette molte cose, usati molti condizionali, tanti numeri, illustrate possibili soluzioni vincolate da “se“. In sostanza le risposte che cercavamo non le abbiamo trovate.

I tifosi della Fiorentina, però, ringraziano il sindaco «per quanto fatto fino a oggi e per aver preso l’impegno di trovare un modo per far giocare la Fiorentina a Firenze anche durante i lavori»”. L’ascia di guerra, per il momento, sembra sotterrata, ma i dubbi che riguardano il futuro della Fiorentina rimangono e al momento il Padovani sembrerebbe essere l’unica soluzione percorribile. Nel frattempo, scrive il quotidiano, la digos continua a indagare sugli striscioni esposti e su come i gazebo abbiamo fatto ad entrare al Franchi.