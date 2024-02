NAZIONE, Mercato discrepante senza sussulti né sorprese

© foto di ACF Fiorentina

La Nazione fa luce anche sugli incassi della società viola in questo mercato di gennaio, con un saldo negativo di 450mila euro frutto della differenza fra quanto pagato per arrivare al prestito di Belotti e quanto incassato dalla cessione a titolo temporaneo di Brekalo. Tutto il resto, scrive il quotidiano, sono soltanto voci, trattative, proposte che prima hanno fatto sognare e poi arrabbiare. Un mercato senza sussulti e senza sorprese in cui rimane la discrepanza fra quelle che erano le esigenze tattiche messe sul piatto dell’allenatore e i due affari portati a termine. Vincenzo Italiano infatti si aspettava il movimento più atteso sulle corsie esterne, ma alla fine l’unica manovra in quella zona di campo è stata la partenza di Brekalo. La nota positiva e incoraggiante è stata l’arrivo in viola di Belotti.

Lì, dove il gol era un problema cronico, Italiano si è visto mettere a disposizione uno che con la rete ha sempre avuto una certa confidenza. Mercato dunque concluso con un attaccante in più ed un esterno in meno: che ci sia una svolta di modulo dietro l’angolo?