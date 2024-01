NAZIONE, Mercato, cambio di passo: tutte le trattative

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Per la Nazione la Fiorentina ha deciso di alzare l'asticella sul mercato: un cambio di passo che si registra anche per i nomi che circolano da qualche ore intorno ai viola. Il primo è quello di Valentin Cabroni, classe 2005 di proprietà dell'Inter e in forza al Monza, calciatore che la Fiorentina ha provato a far suo con un'offerta di 12 milioni rispedita al mittente dai nerazzurri, che ne chiedono almeno 30.

L'altro nome è quello di Albert Gudmundsson, islandese del Genoa, uno delle rivelazioni di questa Serie A: secondo la Nazione, i dirigenti viola si sarebbero sentiti chiedere circa 30 milioni. L’impressione è che sia proprio l’islandese il sogno (complicato) della Fiorentina. I tentativi però confermano: la Fiorentina punta in alto. E parallelamente a questi due nomi si continua a lavorare anche per il prestito di Andrea Belotti dalla Roma, operazione legata al futuro di M'Bala Nzola. Insomma, da qui al gong del primo febbraio (chiusura delle trattative giovedì prossimo alle ore 20) saranno tre giorni caldi in chiave viola.