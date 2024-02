NAZIONE, Le mosse per Empoli: Arthur a rischio. Beltran...

FirenzeViola.it

Alla vigilia di Empoli-Fiorentina, i viola cercano il riscatto dopo un inizio 2024 da 4 punti in 6 partite prima di buttarsi in un ciclo di 6 partite di campionato piuttosto difficili. Come sottolineato questa mattina da La Nazione Italiano dovrà però fare i conti con una condizione non particolarmente ottimale di alcuni suoi uomini. Per quanto riguarda Arthur, il brasiliano - come sottolineato dal Mister nel post partita del Dall’Ara - è ancora “al 40%” e continua a saltare molti allenamenti. Per questo la sua presenza al Castellani è in forte rischio.

Sempre a centrocampo Duncan, che a Bologna aveva accusato un fastidio muscolare, sta meglio e va verso il recupero. Davanti, invece, Nico Gonzalez e Belotti sono reduci da 2 partite in 4 giorni e Italiano sta riflettendo su come gestire il loro minutaggio. Ecco dunque che in attacco dovrebbe rivedersi Beltran dal primo minuto.

Per quanto riguarda, infine, la difesa, ci sarà quasi certamente Martinez Quarta, al rientro dalla squalifica, mentre sugli esterni Italiano potrebbe mischiare le carte in tavola. Faraoni e Parisi sono favoriti su Kayode e Biraghi. Occhio anche, scrive il quotidiano, al rientro di Dodo.