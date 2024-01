NAZIONE, Le mete scelte dai viola per capodanno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono diverse le mete scelte dai giocatori viola per i tre giorni di relax prima di ripartire con un gennaio fitto di impegni. Italiano è rimasto in città per riposarsi e ieri si è concesso un pranzo a base di bistecca, così come hanno deciso di restare in città anche Castrovilli - che ha passato il capodanno assieme all'amico ex viola Cerofolini - e Luca Ranieri. Sono rimasti in Italia anche Bonaventura, che si è recato a Bergamo a festeggiare le festività con i parenti, e Nico Gonzalez, che ha scelto Milano per passare San Silvestro.

Altri, invece, hanno optato per il parco divertimenti di Disneyland: Dodo, Quarta e Beltran si sono infatti recati a Parigi per trascorrere una giornata all'insegna di giostre e divertimento. Arthur e la fidanzata, infine, hanno deciso di trascorrere il capodanno tra le dune di Marrakech. Lo scrive La Nazione.