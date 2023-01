NAZIONE, La Viola riposa poco: domani c'è il Sassuolo

Dopo il pareggio interno contro il Monza la Fiorentina è pronta a tornare subito in campo, sempre al Franchi, contro il Sassuolo. Domani alle ore 15 infatti i Viola sfideranno gli emiliani, reduci da una sconfitta interna contro la Sampdoria. Come scrive La Nazione, la squadra di Vincenzo Italiano riposerà meno di tutti in Serie A. Andando "sul campo" la seduta di ieri non è stata indicativa in ottica Sassuolo, ma quello di oggi lo sarà di più. Mandragora ha continuato a lavorare a parte e difficilmente sarà a disposizione e anche Gonzalez, che conta i giorni per tornare in campo, sarà out domani. Sulle gambe di Milenkovic, Jovic ed Amrabat un paio di allenamenti in più che dovrebbero rimetterli in concorrenza per un posto dal 1’.