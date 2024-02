NAZIONE, La notte di Italiano sulle orme di Zeman

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano ha saputo calare le carte giuste senza rivelare il trucco. Apre così questa mattina La Nazione, sottolineando come il tecnico viola contro la Lazio ha messo in campo una formazione che all’inizio sembrava avventata ma con la quale ha portato a casa un risultato d’oro. Sulla mediana il jolly è stato Bonaventura, che ha permesso un’iniezione di qualità con conseguente rinuncia a un po’ di fisicità in più che solitamente garantisce Duncan. In tal senso, Italiano ha osato, con coraggio, forza e determinazione, con l’obiettivo di non rinunciare a Jack senza però scardinare il suo modulo di riferimento.

Una mossa che ricorda molto l’approccio tattico adoperato spesso da Zeman, che più volte - prima di un derby o contro la rivale Juventus - aveva deciso di rendere ancora più offensivo il suo già spregiudicatissimo 4-3-3. Italiano ha voluto giocarsi il tutto per tutto contro i biancocelesti, conscio che solo vincendo quella partita la Fiorentina avrebbe potuto tenere vivo il proprio campionato.