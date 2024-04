NAZIONE, La missione doppia-coppia di Italiano è iniziata

FirenzeViola.it

La missione doppia-coppa è iniziata. Scrive così l’edizione odierna de La Nazione, che sottolinea che partite come quella che la Fiorentina ha disputato contro l’Atalanta non nascono solo dalle motivazioni, ma anche da idee ben precise che portano a scelte determinanti. E queste spiegano, scrive il quotidiano, le decisioni prima del fischio d’inizio e le poche mosse durante la ruvida contesa.

D’altra parte Biraghi e Barone si erano fatti una promessa, ma le intenzioni sono una cosa, come le motivazioni; poi la realtà ti porta a fare considerazioni diverse. Forse la Fiorentina, scrive il quotidiano, ha un gruppo con le caratteristiche da scattista, usando una terminologia ciclistica. Una squadra, insomma che nello sprint di una gara in volata può lasciare il segno. Più complicato chiudere il Giro con la maglia rosa addosso. Le caratteristiche da passista non le si addicono, e infatti la squadra è mancata spesso di continuità. In altre parole, chiosa La Nazione, pare proprio che Italiano sia andato ’All-in’ sulle coppe.