NAZIONE, La lotta tra la vita e la morte di Barone

"Buio, temperatura che si abbassa con lo scorrere delle ore e un via via silenzioso accompagnano al padiglione del San Raffaele di Milano, dove Joe Barone è arrivato nel pomeriggio. Lottando fra la vita e la morte". Apre così La Nazione, che racconta come il direttore generale Barone si sia sentito male intorno alle 15:30 all'Hotel Devero di Cavenago di Brianza, dove si trovava in ritiro con la squadra.

Fuori dall'ospedale a regnare è stato il silenzio rotto soltanto da timidi, dimessi e preoccupati saluti fra i calciatori che sono arrivati a Milano, l’allenatore, Italiano e i dirigenti che hanno seguito Barone dall’attimo in cui ha accusato il malore in hotel. Il quotidiano racconta poi di come i dirigenti in questo momento siano in contatto costante con Rocco Commisso, che ovviamente vuole conoscere minuto per minuto le condizioni di salute del suo amico e braccio destro, con il quale ha condiviso la vita in ambito privato e professionale.