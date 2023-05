NAZIONE, L'opinione: "Ora Cero si ribella al destino"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'editorialista de La Nazione Stefano Cecchi nel fondo odierno si concentra sull'attuale secondo portiere della Fiorentina Michele Cerofolini che nell'ultima partita di campionato dei viola, contro la Sampdoria, ha esordito in Serie A. Sono trascorsi ben sei anni e quattro mesi da quando, l'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa (prossimo avversario dei viola) lo chiamò a fare il secondo di Sportiello. Da quel momento a causa anche dei vari infortuni non è riuscito mai ad esordire fino ad arrivare allo scorso impegno di campionato quando l'ex portiere gigliato, Rosati, gli ha comunicato che sarebbe partito titolare. Cerofolini è arrivato prestissimo alla Fiorentina prendendo subito un ruolo da protagonista come in occasione del rigore parato a Moise Kean conto la Juventus. Cecchi prosegue dicendo: "Ma con l''ingresso nel calcio che conta era arrivato anche il pane amaro della delusione". Da quel momento infatti sono arrivati due gravi infortuni (due rotture dei legamenti) che hanno costretto il giovane portiere a farsi da parte. Conclude così il giornalista:"Cerofolini oggi ha 24 anni, età che per i portieri è ancora adolescenza e un carattere temprato dal dolore dell'infortunio e dalla delusione. Ha tutto per dimostrare che la condizione di riserva non è un approdo ma una parentesi."