NAZIONE, L'opinione: "L'attacco sul podio di Sanremo"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Copritevi. Domani nello stadio della seconda squadra di Torino faranno meno quindici. Fino a pochi anni fa questa sfida era roba forte, fortissima. Se ne parlava , si sognava, si discuteva. La sfida resta la sfida. Un po’ come Sanremo, che ci distrae, si fa per dire, da tragedie che ci lasciano senza parole. E’ chiaro a tutti che il candidato al podio più alto sia Marco Mengoni: “Due vite” è una struggente canzone firmata da Jovic e Cabral. E’ dura scegliere tra due che segnano, figuriamoci tra attaccanti ancora indecifrabili e, soprattutto, arrivati sognando valanghe di reti e finiti a cantare “Un tiro su mille ce la fa” del solito Morandi. Giorgia invece è stata aiutata dall’ufficio testi della Fiorentina per comporre “Parole dette male”. Che classe, però. Giorgia, intendiamo. Forza ragazzi. Perché la Viola è la Viola. Scherzarci su è una forma di amore e un modo per sdrammatizzare. A Firenze siamo fatti (anche) così".