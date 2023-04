NAZIONE, L'opinione: "Com’è lontana Verona"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'analisi, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Il nostro sogno ad occhi spalancati continua. La Fiorentina oltrepassa i pronostici più ottimisti. Bella, tosta, letale e senza paura. Mai rilassarsi, mai. Poi però ci sono anche quelli che, contenti fino a un certo punto, si chiedono se sia la Fiorentina davvero forte o gli avversari impenetrabili come un panetto di burro tagliato con la sega elettrica. La risposta è facile: sicuramente è vera la prima tesi mentre la seconda, anche se non propriamente un fake, è smentita dal fatto che anche Milan e Inter si sono dovute inchinare davanti a Italiano e ai suoi. Abbiamo il diritto a vivere questi giorni felici come meritano di essere vissuti. Finchè, citata la parola salvezza (ricordate Verona?), è scattata la scintilla. Ma vuoi mettere un Nico in palla con le scale elicoidali? Vuoi mettere una città di allenatori con una città di architetti? Per non dire dei commercialisti. Bello parlare di pallone. Grazie Fiorentina".