NAZIONE, L'opinione: "Aumento costo beni primari"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'analisi, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Il nostro immaginario collettivo si allarga vistosamente. Hamrin, Antognoni, Batistuta, Rui Costa, Toni… e ora Gigliola Cinquetti. Tutto molto basic, incontestabile e in linea coi tempi. That’s life. I boomer avranno tirato fuori un sorrisetto compiaciuto, anche se magari a quei tempi preferivano Bowie e i Pink Floyd. I più giovani avranno dovuto ricorrere a You Tube o a nonno Osvaldo per chiarirsi le idee. Nel grande tubo del web avranno trovato anche “Nostalgia Roncaglia” di Al Bano e Romina e il cult “Sono una donna non sono Basanta” di Rosanna Fratello. Comunque, della conferenza stampa del presidente, sono uscite due piccole-grandi notizie: la prima è che durante il lavori per il Franchi reloaded la Fiorentina giocherà al Padovani reloaded pure quello. L’altra notizia è che aumenteranno gli abbonamenti. Non c’è da meravigliarsi. E’ aumentato tutto, soprattutto i beni di prima necessità. Quindi i beni di prima necessità esistenziale, tipo lo stadio per un tifoso addicted. Quindi la cosa ci può stare, ed è sempre bene ricordarsi che il pallone è un business fondato su una fede laica".