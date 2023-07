NAZIONE, Juventus resta sullo sfondo per Parisi

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dieci giorni fa la Juventus era il club in pole per Parisi, adesso si è messa sullo sfondo ma non è uscita di scena. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione i bianconeri potrebbero rilanciare la proposta d’acquisto del giocatore alzando la cifra sul piatto e rimettere in discussione l’affare dei viola. Dunque non solo per quanto riguarda la Conference League, il duello tra Fiorentina e Juventus persiste anche per Parisi.