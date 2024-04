NAZIONE, Juve-Fiorentina è la sfida tra Italiano e Allegri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel suo editoriale sulle colonne de La Nazione, il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara analizza cosa ci ha lasciato la vittoria contro l'Atalanta fino ad arrivare alla sfida contro la Juventus di domani sera. Dal match di mercoledì sera i viola si portano dietro autostima e pure qualche rimpianto, per qualche occasione non sfruttata per allargare il risultato, in vista del ritorno di Bergamo. Tra chi teme la rimonta nerazzurra e chi invece è più fiducioso, la speranza della piazza gigliata è quella di arrivare in finale e magari incontrare la Juventus.

Proprio i bianconeri sono il prossimo avversario dei viola in campionato. Domenica sera all'Allianz Stadium la sfida sarà anche tra i due tecnici, Italiano e Allegri. Da una parte la ricerca di un calcio bello e armonioso che però rende ogni errore carissimo da pagare, dall'altra un calcio di contropiede che per rendere al meglio ha bisogno di due attaccanti in grande forma. Proprio un attaccante prolifico è quello che manca alla Fiorentina per compiere il definitivo salto di qualità.