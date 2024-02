NAZIONE, Italiano, società e squadra: colpevoli e soluzioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nessuna caccia al colpevole, ma tutti sullo stesso piano, sottolinea La Nazione in merito alla Fiorentina. Ci sono stati errori di tutti e sta a ogni componente ora rialzarsi e rimettersi in moto. Il quotidiani si riferisce ad allenatore, squadra e società, tutti coinvolti nel periodo nero attuale con responsabilità da dividere. Per questo, i tre fattori del mondo Fiorentina dovranno mettersi insieme mai come oggi alla ricerca di spunti, atteggiamenti e mosse giuste per riportare il sereno a Firenze.

La stagione è arrivata a un punto di svolta, la Fiorentina appare ora come una squadra ferita e al Franchi arriva la Lazio, occasione per cercare l’immediata ripartenza. La parola d’ordine - anche coi tifosi, specifica il quotidiano - è unione, perché nonostante la fase buia la stagione è ancora in piedi su tre fronti, e solo collaborazione, fiducia e stima reciproca possono portare a uno sforzo per far sì che tutto sia ancora possibile.