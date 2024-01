NAZIONE, Italiano ritrova Nico e pensa alla difesa a tre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da La Nazione Italiano starebbe pensando ad un ritorno alla difesa a tre - che al momento garantisce maggior solidità - come vista contro il Bologna in Coppa Italia. Il tecnico però nella conferenza post partita di Riyad fu chiaro: modulo da usare solo in caso di emergenza. E al momento l’emergenza sembra iniziare a rientrare. Sottil, infatti, ha una settimana in più di lavoro sulle gambe e Nico Gonzalez tornerà finalmente tra i convocati. L’argentino sui social è apparso sorridente e in forma ed è pronto almeno per uno spezzone nella ripresa.

Nel frattempo Italiano e il su staff hanno lavorato anche per riportare al top della forma Arthur e Bonaventura, due elementi fondamentali nella rosa della squadra e che ultimamente avevano un po’ sofferto dal punto di vista fisico. A guidare l’attacco ci sarà ancora una volta Beltran, che riparte dai sui 6 gol stagionali cercando una prestazione importante in una sfida complicata, dato che l’Inter di gol ne ha presi 10 da inizio anno. Ai suoi fianchi è ipotizzabile ci possano essere il tanto chiacchierato Ikoné e Sottil, con Bonaventura trequartista. Risalendo il campo, Arthur e Duncan viaggiano verso la conferma in mezzo alla mediana. La difesa, come detto, dipenderà dal modulo. Se Italiano dovesse optare nuovamente per il 4-2-3-1, i centrali dovrebbero essere Milenkovic e Ranieri, con Parisi a sinistra e uno tra Faraoni (in leggero vantaggio) e Kayode a destra.