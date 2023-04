NAZIONE, Italiano contro il suo passato: rapporti tesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de La Nazione ci si concentra ovviamente sulla partita di questo pomeriggio tra Fiorentina e Spezia, con uno sguardo in particolare rivolto verso Vincenzo Italiano, ex della sfida. I rapporti tra il tecnico Viola e il suo passato sono sempre rimasti tesi dal suo addio e i suoi due strepitosi anni passati a La Spezia sembrano ormai far parte di un archivio chiuso a chiave. Come dimenticare poi il cartello stradale apparso nella città ligure che recitava: "Città di sottopagati". In riferimento alle parole di Italiano che, durante un confronto con alcuni tifosi dello Spezia arrivati a Moena due anni fa, l’allenatore viola esplose e alle loro provocazioni rispose: "Lo sapete che sono stato sottopagato per due anni?". In ogni caso sono tante parole circondate da una verità: Italiano è bravo davvero. Lo ha dimostrato a Firenze risollevando una squadra che veniva da annate difficili e portandola in Conference.