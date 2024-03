NAZIONE, Inizia il ciclo di ferro: sfida all'Atalanta decisiva

FirenzeViola.it

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Milan, che per la Fiorentina c'è subito da pensare alla prossima: per la Nazione è appena iniziato il ciclo di ferro, che continuerà mercoledì quando al Franchi arriverà l'Atalanta di Gasperini per l'andata delle semifinali di Coppa Italia (ritorno il 24 aprile a Bergamo). Quella di mercoledì è una gara da non sbagliare, che può valere una fetta di stagione visto il ritardo accumulato in campionato. A Firenze arriva però una squadra in grande forma, reduce dalla vittoria 3-0 a Napoli e, con la Fiorentina, l'unica italiana ancora impegnata su tre fronti.

I ragazzi di Italiano saranno a lavoro già nelle prossime ore: verso il match di Coppa Italia, lecito pensare a qualche rotazione di formazione, come per esempio il ritorno di Giacomo Bonaventura, magari proprio sulla linea mediana del campo e non in posizione di trequartista. Valutazioni che Italiano farà da oggi, tenendo anche presenti le caratteristiche dell’avversario. Gasperini ormai ha trovato il suo equilibrio tattico con due trequartisti alle spalle della punta di riferimento. A Napoli ha lasciato fuori Koopmeiners (non al meglio) e Lookman, due che probabilmente saranno in campo al Franchi. Difficile, se non impossibile, la presenza di Scalvini e Zappacosta usciti malconci dal ‘Maradona’.