NAZIONE, In arrivo al V. Park il sorprendente Catanzaro

Quest'oggi, ore 18:45, la Fiorentina svolgerà la sua terza amichevole stagionale (le prime con Primavera e Parma). Al Viola Park, analizza l'edizione odierna de La Nazione, arriverà il sorprendente Catanzaro. La squadra di Vivarini è reduce da un campionato di Serie C stellare e si appresta a disputare una serie cadetta da protagonista. Il test amichevole di oggi, per la Fiorentina, non sarà affatto facile.