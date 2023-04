NAZIONE, Il commento: "I tifosi si meritano un bel trofeo"

FirenzeViola.it

Nel suo commento riportato sulla Nazione, Cosimo Zetti ha parlato così in merito alla finale ottenuta dalla Fiorentina: "Finale, finalmente in finale. Dopo 9 anni abbiamo di nuovo la possibilità di giocarci la finalissima di Coppa Italia. E chissenefrega se il cammino non è stato uno dei più complicati, se la Coppa Italia non è la Champions League, se i tre tavoli su cui stiamo giocando ci hanno fatto perdere terreno in campionato. Siamo in finale, possiamo riscrivere la storia, questo è quello che conta. La Coppa ora è lì, a portata di mano. Godiamoci il momento e cominciamo a sognare la notte del 24 maggio, perché anche solo poterla sognare rappresenta un traguardo da assaporare con il piacere sottile della rivincita. Provinciali? Sì, fateci essere orgogliosi di essere provinciali se per provinciali intendiamo l’attaccamento ai colori, alla maglia e alla città. Quell’attaccamento che i tifosi viola hanno sempre dimostrato, in qualsiasi occasione, sia durante i periodi negativi, che quelli positivi. Sono loro che, prima di ogni altro, meritano rispetto e meritano di godersi un trofeo, E sta ora alla squadra, all’allenatore e alla società, fare in modo che il sogno di un trofeo si trasformi davvero in realtà".