NAZIONE, I tre duelli di Fiorentina-Lazio

© foto di Federico De Luca

Lunedì sera al Franchi, in occasione di Fiorentina-Lazio, ci saranno tante sfide nella sfida tra viola e biancocelesti. Da Commisso contro Lotito, a Italiano contro Sarri fino a Belotti contro Immobile. Per il Gallo sarà un derby visto il suo recente passato giallorosso contro un simbolo biancoceleste come l'attaccante azzurro. Ma al di là del duello individuale tra i due attaccanti della Nazionale, Fiorentina-Lazio si può raccontare anche attraverso il rapporto tra le due proprietà. Commisso e Lotito, nonostante il presidente capitolino avesse salutato con piacere l'arrivo a Firenze del tycoon italoamericano, sono sempre più distanti nelle idee di governance del calcio italiano. Tante le battaglie e le discussioni in Lega tra i due, o chi per loro, che sicuramente lunedì sera cercheranno, sul campo, di farsi un dispetto.

Infine Fiorentina-Lazio è lo scontro tra Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. Se i due tecnici sono addirittura simili per mentalità e principi tattici, il loro duello si lega soprattutto alle tante voci di mercato, spesso legate alla Fiorentina, che li hanno portati ad incrociarsi. Con Sarri che, da uomo della provincia fiorentina, è sempre stato accostato alla panchina viola e Italiano che in estate era stato identificato invece come il suo successore a Roma. A riportarlo è La Nazione.