NAZIONE, I tifosi ora hanno perso la pazienza: cori al 90'

AL termine della partita, i giocatori della Fiorentina si sono recati sotto il settore ospiti del Castellani in silenzio, ad ascoltare la voce di chi aveva provato a credere che la gara di ieri avrebbe potuto invertito la rotta di una stagione che si sta facendo (troppo) in salita. C’erano tutti i giocatori viola, subito dopo il 90’, ad ascoltare il grido dei quattromila che si erano mossi da Firenze e gli slogan della curva viola hanno parlato chiaro: «Fuori le…», «Meritiamo di più», «Vogliamo undici leoni», «spendere per vincere». Come dire che la pazienza è finita e che Firenze si aspetta un cambio di marcia in una stagione che così rischia di cadere nell’anonimato.

I fischi di Empoli rappresentano così un campanello d’allarme che giocatori, allenatore e società devono saper raccogliere. Tutti sono finiti nel calderone della critica. Ora l’appuntamento a Firenze nello scontro diretto contro la Lazio, lunedì prossimo, rappresenta concretamente uno spartiacque e si ripartirà dal patto di unione fatto nel post Frosinone e Bologna. Poi, il resto, dovranno farlo i giocatori. Lo scrive La Nazione.