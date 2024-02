NAZIONE, I quattro motivi per il rilancio della Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione spiega i quattro motivi per cui la Fiorentina deve credere nella ripartenza dopo un 2024 da un solo punto in Serie A. Il primo motivo è l'avversario, perché il quotidiano definisce quella di domenica una sfida abbordabile e un'occasione d'oro per tornare a fare tre punti. Il secondo è il tifo, perché la spinta del Franchi potrebbe essere decisiva. Il terzo è che Italiano sembra orientato a fermare gli esperimenti e tornare al classico 4-2-3-1 con Nico sugli esterni. E il quarto e ultimo motivo è che si vuole combattere l'anonimato e tornare a lottare seriamente per un posto in Europa.