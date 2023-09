NAZIONE, Bagarre nazionali per la sfida con l'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come già sappiamo, sono ben nove i calciatori che sono lontani dal Viola Park per giocare le partite con le proprie nazionali. Di questi tre sono partiti per un volo transoceanico: gli argentini Gonzalez e Beltran e il colombiano Mina. Di certo avere tanti giocatori convocati è un vanto, ma dall’altra parte toglie la possibilità all’allenatore di lavorare al completo. Se si guarda al prossimo impegno con l’Atalanta, Italiano avrà solo una manciata di giorni per preparare la gara con questi giocatori, in particolar modo con i sudamericani. Nico e Beltran giocheranno l’ultimo impegno martedì 12 settembre alle 22 ore italiane. Questo significa che prima del 14 settembre i due non potranno essere al Viola Park. Da non sottovalutare anche il fatto che l’Albiceleste dovrà giocare in Bolivia, a oltre 3.000 metri di altitudine, condizione che pone in maggior affanno i calciatori ospiti, non abituati a queste altezze.

Stessa situazione logistica per Mina. Il colombiano sarà impegnato nella gara contro il Cile nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Va meglio invece per gli europei, come Milenkovic, che sarà a disposizione già nella giornata di lunedì 11 settembre. Da queste informazioni è possibile già fare una stima di quelle che potrebbero essere le scelte di Italiano. Questo quanto scrive questa mattina La Nazione.